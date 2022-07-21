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Ночная атака на Николаев: мэр показал последствия ракетных обстрелов

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 июля. УНН. Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия ночных ракетных обстрелов города, информирует УНН.

Цитата

"Спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям оперативно ликвидировали все возгорания, возникшие в результате обстрелов. Утром коммунальщики очистили территорию для проезда транспорта. Сейчас известно об одном пострадавшем", - сообщил Сенкевич.

Добавим

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева сообщила, что вчера под обстрелы попали населенные пункты Баштанского и Николаевского районов. Прилеты зафиксированы в Галицыновской, Шевченковской, Широковской и Березнеговатской громадах. Повреждены жилые дома, горели поля с зерновыми, есть погибшие.

"В целом же за прошлые сутки ранения получили 2 гражданских человека, детей среди пострадавших нет. Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь", - говорится в сообщении.

По состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находится 280 граждан, которые пострадали от атак оккупантов.

Дополнение 

Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет – попали в объект’инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение, есть по меньшей мере один пострадавший.

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