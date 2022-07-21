Вночі окупанти випустили по Миколаєву сім ракет: влучили в АЗС та газогін, є постраждалий

Цитата

"Близько 03:05, 21 липня, російські окупанти випустили по місту сім ракет С-300. За попередньою інформацією, відомо про влучання в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Рятувальними службами ліквідовані всі займання, які виникли внаслідок обстрілів. На цей час відомо про одного постраждалого. Детальна інформація уточнюється", – ідеться у повідомленні.

Ситуація у Миколаївській області

Миколаївський район:

Вчора, 20 липня, об 11:20 та 13:00 були обстріли села Лимани Галицинівської громади – зруйновано житлові будинки, господарські споруди, постраждалих немає.

О 16:20 внаслідок обстрілів Шевченківської громади між населеними пунктами Котляреве та Зеленим Гаєм загорілися поля з зерновими, постраждалих немає.

Також вчора внаслідок ворожого обстрілу в лісовому урочищі Галицинівської громади загорілася хвойна підстилка та лісові насадження.

Баштанський район:

Вдень, 20 липня, були обстріли у селі Червона Долина Широківської громади.

Вночі, 21 липня, приблизно о 02:00 окупанти обстріляли село Широке Широківської громади. Внаслідок влучання в житловий будинок є один загиблий. Також влучання були за межами населених пунктів громади.

Вночі, з 20 на 21 липня, були обстріли у Баштанській громаді. Зафіксовано влучання у сільські населені пункти. Частина снарядів залишилася нерозірваною. Інформація щодо постраждалих та пошкоджень уточнюється.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Вчора внаслідок влучання боєприпасів та їхніх уламків двічі виникло загоряння сухої трави та чагарників на території громади.

Також під постійними обстрілами залишаються села на лінії розмежування. Інформації щодо постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.

У Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Нагадаємо

Вночі мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомляв, що у місті лунають потужні вибухи.