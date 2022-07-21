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Ночью оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет: попали в АЗС и газопровод, есть пострадавший

Киев • УНН

 • 100650 просмотра

КИЕВ. 21 июля. УНН. Ночью российские оккупанты выпустили по Николаеву семь ракет – попали в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение, есть по меньшей мере один пострадавший.  Об этом в Telegram сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, информирует УНН.

Цитата

"Около 03:05, 21 июля, российские оккупанты выпустили по городу семь ракет С-300. По предварительной информации, известно о попадании в объект инфраструктуры, АЗС, газопровод и складское помещение. Спасательными службами ликвидированы все возгорания, которые возникли в результате обстрелов. Сейчас известно об одном пострадавшем. Подробная информация уточняется", – говорится в сообщении.

Ситуация в Николаевской области

Николаевский район:

Вчера, 20 июля, в 11:20 и 13:00 были обстрелы села Лиманы Галицыновской громады – разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, пострадавших нет.

В 16:20 в результате обстрелов Шевченковской громады между населенными пунктами Котлярево и Зеленым Гаем загорелись поля с зерновыми, пострадавших нет.

Также вчера в результате вражеских обстрелов в лесном урочище Галицыновской громады загорелась хвойная подстилка и лесные насаждения.

Баштанский район:

Днем, 20 июля, были обстрелы в селе Красная Долина Широковской громады.

Ночью, 21 июля, примерно в 02:00 оккупанты обстреляли село Широкое Широковской громады. В результате попадания в жилой дом есть один погибший. Также попадания были за пределами населенных пунктов громады.

Ночью, с 20 на 21 июля, были обстрелы в Баштанской громаде. Зафиксировано попадание в сельские населенные пункты. Часть снарядов осталась неразорванной. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Вчера в результате попадания боеприпасов и их обломков дважды возникло возгорание сухой травы и кустарников на территории громады.

Также под постоянными обстрелами остаются деревни на линии разграничения. Информации о пострадавших нет. Информация по разрушениям жилых домов уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Напомним

Ночью мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что в городе раздаются мощные взрывы.

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