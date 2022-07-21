По Николаеву за сутки нанесли 57 ударов из РСЗО и выпустили 8 ракет - Ким
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июля. УНН. За сутки по Николаеву российские оккупанты выпустили 8 вражеских ракет, семь попали. Погибших нет, есть двое раненых. Об этом на брифинге сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает корреспондент УНН.
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«За сутки на Николаев было совершено 57 обстрелов из РСЗО и выпущено 8 ракет, из них – 7 попали. Попали в автомойку, предприятие и двумя ракетами попали в гуманитарный штаб, где хранились вещи для детей и пожилых людей. Жертв нет, но два человека ранены», – сообщил Ким.
Детали
Он также добавил, что по области за время войны оккупанты уничтожили или разрушили 7 700 объектов. В результате обстрелов отключены от электросети 3 500 абонентов. Кроме того, в результате вражеских атак 24 тысячи мирных жителей области вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы.
Напомним
Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия ночного ракетного обстрела города.