По Николаеву за сутки нанесли 57 ударов из РСЗО и выпустили 8 ракет - Ким

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«За сутки на Николаев было совершено 57 обстрелов из РСЗО и выпущено 8 ракет, из них – 7 попали. Попали в автомойку, предприятие и двумя ракетами попали в гуманитарный штаб, где хранились вещи для детей и пожилых людей. Жертв нет, но два человека ранены», – сообщил Ким.

Детали

Он также добавил, что по области за время войны оккупанты уничтожили или разрушили 7 700 объектов. В результате обстрелов отключены от электросети 3 500 абонентов. Кроме того, в результате вражеских атак 24 тысячи мирных жителей области вынуждены были покинуть свои дома и переехать в более безопасные регионы.

Напомним

Мэр Николаева Александр Сенкевич показал последствия ночного ракетного обстрела города.