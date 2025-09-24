Пліснява у ванній: причини, способи видалення та профілактика

Пліснява у ванній кімнаті - це не просто естетична проблема, а й серйозна загроза для здоров’я. Вона може спричиняти алергічні реакції, подразнення дихальних шляхів, погіршення стану шкіри та загострення хронічних хвороб. Більшість людей хоча б раз у житті стикаються із пліснявою, тож УНН розбирався, чому вона з’являється, як її ефективно усунути та запобігти повторній появі.

Чому виникає пліснява у ванній кімнаті

Основною причиною появи цвілі є підвищена вологість та недостатня циркуляція повітря. Пара, що утворюється під час приймання душу або ванни, осідає на стінах та стелі, створюючи ідеальні умови для розвитку грибка.

Крім природної вологості, на появу плісняви також впливають:

несправна сантехніка, зокрема протікання труб;

погано герметизовані шви та стики;

використання матеріалів, які погано витримують підвищену вологість;

помилки при ремонті та використання приміщень не за призначенням;

будівельні вади;

недостатня або відсутня вентиляція;

довге залишання мокрих рушників та килимків у приміщенні.

Чому потрібно позбавлятися плісняви

Спори грибка оточують нас повсюдно, але в умовах підвищеної вологості та поганої вентиляції вони швидко проростають, створюючи плісняву. Вчені описали сотні видів плісняви, які відрізняються зовнішнім виглядом, місцем зростання та шкідливим впливом на здоров’я. У приміщеннях з дерев’яною обробкою та меблями без захисного покриття часто з’являються бура, біла та синя пліснява, яка поступово руйнує матеріали.

Найнебезпечнішим у житлових приміщеннях вважають чорну плісняву. Вона здатна вражати будь-які поверхні та навіть харчові продукти. Для її активного поширення достатньо невеликих проблем із вентиляцією, температури понад 15 °C та вологості вище 70%. Цей грибок відрізняється надзвичайною живучістю та легко адаптується до умов навколишнього середовища.

Мешканці можуть навіть не підозрювати, що часті головні болі, нервозність, алергії, проблеми з травленням, загострення бронхіальної астми або хвороби нирок та легенів можуть бути наслідком тривалого контакту з пліснявою. Особливо небезпечна вона для вагітних, дітей та людей з ослабленим імунітетом.

Чим вивести плісняву у ванній кімнаті: ефективні методи

Позбутися плісняви можна як народними, так і професійними методами, кожен з яких має свої переваги та обмеження.

Народні способи боротьби з цвіллю

Варто враховувати, що народні засоби допомагають тільки при появі незначних чорних плям. З аптечних засобів популярні активоване вугілля та хлористий кальцій. Подрібнене вугілля змішують із сіллю і розставляють у сирих кутах, хлористий кальцій діє аналогічно.

Столовий оцет також ефективний проти грибка. Для обробки поверхні оцет наносять за допомогою розпилювача, після чого рекомендується механічно очистити оброблене місце та змити залишки водою. Обробку доведеться повторювати кожні 5–7 днів для досягнення результату. Лимонна кислота працює подібно до оцту, згортаючи цвіль, проте чорні сліди після обробки доведеться видаляти милом. Картопляний крохмаль та мелена кава нейтралізують запах на темних тканинах: засипають на 30 хвилин, а потім зчищають і перуть.

Також достатньо ефективним є креозот - речовина, що отримується з дьогтю і десятиліттями застосовується для обробки дерев’яних шпал. Креозот зазвичай розбавляють ефірними або спиртовмісними розчинами. Водночас до складу цієї речовини входять компоненти, що можуть бути шкідливими для здоров’я людини, тому після її використання оброблену поверхню слід ретельно промити.

Крім того, очистити поверхні від грибка можна за допомогою інших підручних речовин, що часто є на кухні. Серед них - харчова сода, спирт, ефірні олії, хлор, відбілювач та інші засоби.

Хімічні та інші засоби

Працюючи з хімічними засобами, завжди дотримуйтеся інструкцій виробника, уникайте контакту зі шкірою та очима.

білизна (розбавлена 1:10 з водою) знищує грибки на більшості поверхонь, проте не підходить для меблів та одягу;

нашатирний спирт (амоніак) швидко ліквідує розвинені колонії, але залишає плями на лакованих поверхнях і не підходить для кольорових тканин;

аскорбінова кислота у поєднанні зі спиртом допомагає очистити речі: 50 мл спирту змішати з 1 ложкою кислоти, замочити на 30–60 хвилин і потім випрати;

перекис водню діє на білкові структури грибка. Його наносять за допомогою пульверизатора на 10–15 хвилин, після чого обробку повторюють для стійкого ефекту;

мідний купорос (10 г на відро води) та обробка вапном ефективні при комплексному ремонті або відновленні сильно заражених приміщень;

антигрибкові спреї ефективно знищують спори та створюють захисний шар, який перешкоджає повторному росту цвілі;

гелі та концентрати добре підходять для тріщин та швів. Вони проникають у пори та видаляють грибок навіть у важкодоступних місцях;

відбілювач на основі хлору миттєво видаляє видимі плями та дезінфікує поверхні, але його треба застосовувати обережно, провітрюючи приміщення та використовуючи рукавички.

Профілактика цвілі

Щоб уникнути повторного появи плісняви у ванній кімнаті, слід створити умови, в яких грибок не зможе розвиватися. Важливо регулярно провітрювати приміщення після водних процедур і за можливості користуватися витяжкою або осушувачем повітря. Після купання слід відразу витирати стіни, плитку та підлогу. Рушники, килимки та інші текстильні предмети повинні зберігатися сухими, а кути й шви періодично обробляти антисептичними засобами.

Регулярно перевіряйте стан герметиків і швів та усувайте протікання. Для ремонту обирайте вологостійкі матеріали.

Пліснява у ванній - поширена, проте цілком контрольована проблема. Важливо усвідомлювати її причини, стежити за вологістю та вентиляцією та своєчасно проводити профілактичні заходи.

