Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика

Плесень в ванной комнате — это не просто эстетическая проблема, но и серьезная угроза для здоровья. Она может вызывать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей, ухудшение состояния кожи и обострение хронических заболеваний. Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с плесенью, поэтому УНН разбирался, почему она появляется, как ее эффективно устранить и предотвратить повторное появление.

Почему возникает плесень в ванной комнате

Основной причиной появления плесени является повышенная влажность и недостаточная циркуляция воздуха. Пар, образующийся во время принятия душа или ванны, оседает на стенах и потолке, создавая идеальные условия для развития грибка.

Помимо естественной влажности, на появление плесени также влияют:

неисправная сантехника, в частности протекающие трубы;

плохо герметизированные швы и стыки;

использование материалов, которые плохо выдерживают повышенную влажность;

ошибки при ремонте и использование помещений не по назначению;

строительные дефекты;

недостаточная или отсутствующая вентиляция;

долгое оставление мокрых полотенец и ковриков в помещении.

Почему нужно избавляться от плесени

Споры грибка окружают нас повсюду, но в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции они быстро прорастают, создавая плесень. Ученые описали сотни видов плесени, которые отличаются внешним видом, местом произрастания и вредным воздействием на здоровье. В помещениях с деревянной отделкой и мебелью без защитного покрытия часто появляются бурая, белая и синяя плесень, которая постепенно разрушает материалы.

Самой опасной в жилых помещениях считается черная плесень. Она способна поражать любые поверхности и даже пищевые продукты. Для ее активного распространения достаточно небольших проблем с вентиляцией, температуры более 15 °C и влажности выше 70%. Этот грибок отличается чрезвычайной живучестью и легко адаптируется к условиям окружающей среды.

Жильцы могут даже не подозревать, что частые головные боли, нервозность, аллергии, проблемы с пищеварением, обострение бронхиальной астмы или болезни почек и легких могут быть следствием длительного контакта с плесенью. Особенно опасна она для беременных, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

Чем вывести плесень в ванной комнате: эффективные методы

Избавиться от плесени можно как народными, так и профессиональными методами, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

Народные способы борьбы с плесенью

Стоит учитывать, что народные средства помогают только при появлении незначительных черных пятен. Из аптечных средств популярны активированный уголь и хлористый кальций. Измельченный уголь смешивают с солью и расставляют в сырых углах, хлористый кальций действует аналогично.

Столовый уксус также эффективен против грибка. Для обработки поверхности уксус наносят с помощью распылителя, после чего рекомендуется механически очистить обработанное место и смыть остатки водой. Обработку придется повторять каждые 5–7 дней для достижения результата. Лимонная кислота работает подобно уксусу, сворачивая плесень, однако черные следы после обработки придется удалять мылом. Картофельный крахмал и молотый кофе нейтрализуют запах на темных тканях: засыпают на 30 минут, а затем счищают и стирают.

Также достаточно эффективным является креозот — вещество, получаемое из дегтя и десятилетиями применяемое для обработки деревянных шпал. Креозот обычно разбавляют эфирными или спиртосодержащими растворами. В то же время в состав этого вещества входят компоненты, которые могут быть вредными для здоровья человека, поэтому после его использования обработанную поверхность следует тщательно промыть.

Кроме того, очистить поверхности от грибка можно с помощью других подручных веществ, которые часто есть на кухне. Среди них — пищевая сода, спирт, эфирные масла, хлор, отбеливатель и другие средства.

Химические и другие средства

Работая с химическими средствами, всегда соблюдайте инструкции производителя, избегайте контакта с кожей и глазами.

белизна (разбавленная 1:10 с водой) уничтожает грибки на большинстве поверхностей, однако не подходит для мебели и одежды;

нашатырный спирт (аммиак) быстро ликвидирует развитые колонии, но оставляет пятна на лакированных поверхностях и не подходит для цветных тканей;

аскорбиновая кислота в сочетании со спиртом помогает очистить вещи: 50 мл спирта смешать с 1 ложкой кислоты, замочить на 30–60 минут и затем постирать;

перекись водорода действует на белковые структуры грибка. Его наносят с помощью пульверизатора на 10–15 минут, после чего обработку повторяют для стойкого эффекта;

медный купорос (10 г на ведро воды) и обработка известью эффективны при комплексном ремонте или восстановлении сильно зараженных помещений;

антигрибковые спреи эффективно уничтожают споры и создают защитный слой, который препятствует повторному росту плесени;

гели и концентраты хорошо подходят для трещин и швов. Они проникают в поры и удаляют грибок даже в труднодоступных местах;

отбеливатель на основе хлора мгновенно удаляет видимые пятна и дезинфицирует поверхности, но его нужно применять осторожно, проветривая помещение и используя перчатки.

Профилактика плесени

Чтобы избежать повторного появления плесени в ванной комнате, следует создать условия, в которых грибок не сможет развиваться. Важно регулярно проветривать помещение после водных процедур и по возможности пользоваться вытяжкой или осушителем воздуха. После купания следует сразу вытирать стены, плитку и пол. Полотенца, коврики и другие текстильные предметы должны храниться сухими, а углы и швы периодически обрабатывать антисептическими средствами.

Регулярно проверяйте состояние герметиков и швов и устраняйте протечки. Для ремонта выбирайте влагостойкие материалы.

Плесень в ванной — распространенная, однако вполне контролируемая проблема. Важно осознавать ее причины, следить за влажностью и вентиляцией и своевременно проводить профилактические мероприятия.

