23 сентября, 19:19 • 14995 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
23 сентября, 18:09 • 28249 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
23 сентября, 17:44 • 24634 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 23857 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 47630 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 26336 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 62090 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 42266 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 39218 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51985 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 12:09 • 47628 просмотра
Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика

Киев • УНН

 • 84 просмотра

Плесень в ванной комнате является серьезной угрозой для здоровья, вызывая аллергические реакции и обострение хронических болезней. УНН разобрался, почему она появляется, как ее эффективно устранить и предотвратить повторное появление.

Плесень в ванной: причины, способы удаления и профилактика

Плесень в ванной комнате — это не просто эстетическая проблема, но и серьезная угроза для здоровья. Она может вызывать аллергические реакции, раздражение дыхательных путей, ухудшение состояния кожи и обострение хронических заболеваний. Большинство людей хотя бы раз в жизни сталкиваются с плесенью, поэтому УНН разбирался, почему она появляется, как ее эффективно устранить и предотвратить повторное появление.

Почему возникает плесень в ванной комнате

Основной причиной появления плесени является повышенная влажность и недостаточная циркуляция воздуха. Пар, образующийся во время принятия душа или ванны, оседает на стенах и потолке, создавая идеальные условия для развития грибка.

Помимо естественной влажности, на появление плесени также влияют:

  • неисправная сантехника, в частности протекающие трубы;
    • плохо герметизированные швы и стыки;
      • использование материалов, которые плохо выдерживают повышенную влажность;
        • ошибки при ремонте и использование помещений не по назначению;
          • строительные дефекты;
            • недостаточная или отсутствующая вентиляция;
              • долгое оставление мокрых полотенец и ковриков в помещении.

                Почему нужно избавляться от плесени

                Споры грибка окружают нас повсюду, но в условиях повышенной влажности и плохой вентиляции они быстро прорастают, создавая плесень. Ученые описали сотни видов плесени, которые отличаются внешним видом, местом произрастания и вредным воздействием на здоровье. В помещениях с деревянной отделкой и мебелью без защитного покрытия часто появляются бурая, белая и синяя плесень, которая постепенно разрушает материалы.

                Самой опасной в жилых помещениях считается черная плесень. Она способна поражать любые поверхности и даже пищевые продукты. Для ее активного распространения достаточно небольших проблем с вентиляцией, температуры более 15 °C и влажности выше 70%. Этот грибок отличается чрезвычайной живучестью и легко адаптируется к условиям окружающей среды.

                Жильцы могут даже не подозревать, что частые головные боли, нервозность, аллергии, проблемы с пищеварением, обострение бронхиальной астмы или болезни почек и легких могут быть следствием длительного контакта с плесенью. Особенно опасна она для беременных, детей и людей с ослабленным иммунитетом.

                Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

                Чем вывести плесень в ванной комнате: эффективные методы

                Избавиться от плесени можно как народными, так и профессиональными методами, каждый из которых имеет свои преимущества и ограничения.

                Народные способы борьбы с плесенью

                Стоит учитывать, что народные средства помогают только при появлении незначительных черных пятен. Из аптечных средств популярны активированный уголь и хлористый кальций. Измельченный уголь смешивают с солью и расставляют в сырых углах, хлористый кальций действует аналогично.

                Столовый уксус также эффективен против грибка. Для обработки поверхности уксус наносят с помощью распылителя, после чего рекомендуется механически очистить обработанное место и смыть остатки водой. Обработку придется повторять каждые 5–7 дней для достижения результата. Лимонная кислота работает подобно уксусу, сворачивая плесень, однако черные следы после обработки придется удалять мылом. Картофельный крахмал и молотый кофе нейтрализуют запах на темных тканях: засыпают на 30 минут, а затем счищают и стирают.

                Также достаточно эффективным является креозот — вещество, получаемое из дегтя и десятилетиями применяемое для обработки деревянных шпал. Креозот обычно разбавляют эфирными или спиртосодержащими растворами. В то же время в состав этого вещества входят компоненты, которые могут быть вредными для здоровья человека, поэтому после его использования обработанную поверхность следует тщательно промыть.

                Кроме того, очистить поверхности от грибка можно с помощью других подручных веществ, которые часто есть на кухне. Среди них — пищевая сода, спирт, эфирные масла, хлор, отбеливатель и другие средства.

                Химические и другие средства

                Работая с химическими средствами, всегда соблюдайте инструкции производителя, избегайте контакта с кожей и глазами.

                • белизна (разбавленная 1:10 с водой) уничтожает грибки на большинстве поверхностей, однако не подходит для мебели и одежды;
                  • нашатырный спирт (аммиак) быстро ликвидирует развитые колонии, но оставляет пятна на лакированных поверхностях и не подходит для цветных тканей;
                    • аскорбиновая кислота в сочетании со спиртом помогает очистить вещи: 50 мл спирта смешать с 1 ложкой кислоты, замочить на 30–60 минут и затем постирать;
                      • перекись водорода действует на белковые структуры грибка. Его наносят с помощью пульверизатора на 10–15 минут, после чего обработку повторяют для стойкого эффекта;
                        • медный купорос (10 г на ведро воды) и обработка известью эффективны при комплексном ремонте или восстановлении сильно зараженных помещений;
                          • антигрибковые спреи эффективно уничтожают споры и создают защитный слой, который препятствует повторному росту плесени;
                            • гели и концентраты хорошо подходят для трещин и швов. Они проникают в поры и удаляют грибок даже в труднодоступных местах;
                              • отбеливатель на основе хлора мгновенно удаляет видимые пятна и дезинфицирует поверхности, но его нужно применять осторожно, проветривая помещение и используя перчатки.

                                Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

                                Профилактика плесени

                                Чтобы избежать повторного появления плесени в ванной комнате, следует создать условия, в которых грибок не сможет развиваться. Важно регулярно проветривать помещение после водных процедур и по возможности пользоваться вытяжкой или осушителем воздуха. После купания следует сразу вытирать стены, плитку и пол. Полотенца, коврики и другие текстильные предметы должны храниться сухими, а углы и швы периодически обрабатывать антисептическими средствами.

                                Регулярно проверяйте состояние герметиков и швов и устраняйте протечки. Для ремонта выбирайте влагостойкие материалы.

                                Плесень в ванной — распространенная, однако вполне контролируемая проблема. Важно осознавать ее причины, следить за влажностью и вентиляцией и своевременно проводить профилактические мероприятия.

                                Как вывести пятна от вина, кофе, травы и чернил: простые и действенные советы

                                Алена Уткина

                                Аптека