Платіжка за комунальні послуги за рік виросла майже на половину

Деталі

У березні цього року українці виклали за житлово-комунальні послуги 26,9 млрд грн, переплативши таким чином нараховані суми і почавши погашати накопичені за попередні місяці борги. Так, за місяць борг за комуналку зменшився на 2,8 млрд грн, або на 3,4% - до 79,3 млрд грн.

Загалом на кінець березня 2021 року заборгованість населення зі сплати комуналки становила за:



постачання та розподіл природного газу - 30,2 млрд грн,



постачання теплової енергії та гарячої води – 28,7 млрд грн,



постачання та розподіл електричної енергії – 7,8 млрд грн,



централізоване водопостачання та водовідведення – 6,1 млрд грн,



управління багатоквартирним будинком – 5,4 млрд грн,



надання послуг із вивезення побутових відходів – 1,1 млрд грн.



Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

З 1 січня 2021 року в Україні значно зросли тарифи на комуналку, при чому - як за світло, так і за газ. Це обурило громадян, які масово почали влаштовувати акції протесту.

Так, з початку року було скасовано пільговий тариф в 90 коп/КВт-год для населення на перші 100 кВт-год електроенергії і встановлено єдиний тариф на рівні 1,68 грн/кВт-год. Постанова Кабміну, якою підвищується ціна, ухвалена нібито з метою уникнення стрімкого зростання тарифу для населення із січня 2021 року, так пояснили у Міненерго. Наразі питання "вирішили" компенсаціями - українцям роздадуть 1,4 млрд грн з держбюджету, але не всім, а лише окремим категоріям населення. Яким - читайте тут.

Слід додати, що 2020 року у своєму звіті Європейська комісія вказала, що ціни на електроенергію в Україні майже на 38% вищі від середньої вартості у країнах Європи. За цим показником Україна опинилася поряд з такими країнами як Греція, Мальта, Болгарія, Угорщина та Польща, де ціни на електроенергію найвищі в Європі.

"Газове питання" по суті почали вирішувати 18 січня. Тоді Кабмін затвердив граничну ціну на газ у 6,99 грн за кубічний метр, що повинно було знизити ціну на газ для населення до такого рівня. Згідно з урядовою постановою, ціна діяла з 1 лютого 2021 року на період дії карантину, але не довше ніж до 31 березня 2021 року. Також обмежили й ціну на розподіл (доставку) газу - на рівні 1,79 грн за куб для 14 газзбутів.

Тоді в експертних колах стверджували: рішення Кабміну щодо встановлення ціни на газ на рівні 6,99 гривні за кубометр є фактично антиринковим.

З квітня ціни на газ повернулися до ринкового рівня. Тож, постачальники вже не обмежені цифрою в 6,99 грн за кубометр. З травня запровадили річний тариф на газ для населення.

Що стосується опалення та гарячого водопостачання - в уряді пообіцяли не піднімати ці тарифи до кінця опалювального сезону.

Варто додати, що ще в грудні 2019 року Президент України Володимир Зеленський анонсував зниження тарифів для людей на майже 50%.