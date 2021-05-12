Платежка за коммунальные услуги за год выросла почти на половину

Детали

В марте этого года украинцы выложили за жилищно-коммунальные услуги 26,9 млрд грн, переплатив таким образом начисленные суммы и начав погашать накопленные за предыдущие месяцы долги. Так, за месяц долг за коммуналку уменьшился на 2,8 млрд грн, или на 3,4% - до 79,3 млрд грн.

Так, на конец марта 2021 года задолженность населения по оплате коммуналки составила за:



поставку и распределение природного газа - 30,2 млрд грн,



поставку тепловой энергии и горячей воды - 28,7 млрд грн,



поставку и распределение электрической энергии - 7,8 млрд грн,



централизованное водоснабжение и водоотвод - 6,1 млрд грн,



управление многоквартирным домом - 5,4 млрд грн,



предоставление услуг по вывозу бытовых отходов - 1,1 млрд грн.



Данные приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Дополнение

С 1 января 2021 года в Украине значительно выросли тарифы на коммуналку, причем - как за свет, так и за газ. Это возмутило граждан, которые массово начали устраивать акции протеста.

Так, с начала года было отменено льготный тариф в 90 коп/кВт-час для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии и установлено единый тариф на уровне 1,68 грн/кВт-час. Постановление Кабмина, которым повышается цена, принятая якобы во избежание стремительного роста тарифа для населения с января 2021 года, так объяснили в Минэнерго. Сейчас вопрос "решили" компенсациями - украинцам раздадут 1,4 млрд грн из госбюджета, но не всем, а только отдельным категориям населения. Каким - читайте здесь.

Следует добавить, что до 2020 года в своем отчете Европейская комиссия указала, что цены на электроэнергию в Украине почти на 38% выше средней стоимости в странах Европы. По этому показателю Украина оказалась рядом с такими странами как Греция, Мальта, Болгария, Венгрия и Польша, где цены на электроэнергию самые высокие в Европе.

"Газовый вопрос" по сути начали решать 18 января. Тогда Кабмин утвердил предельную цену на газ в 6,99 грн за кубический метр, что должно было снизить цену на газ для населения до такого уровня. Согласно правительственному постановлению, цена действовала с 1 февраля 2021 года на период действия карантина, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года. Также ограничили и цену на распределение (доставку) газа - на уровне 1,79 грн за куб для 14 газсбытов.

Тогда в экспертных кругах отмечали: решение Кабмина относительно установления цены на газ на уровне 6,99 гривны за кубометр является фактически антирыночным.

С апреля цены на газ вернулись к рыночному уровню. Поэтому, поставщики уже не ограничены цифрой в 6,99 грн за кубометр. С мая ввели годовой тариф на газ для населения.

Что касается отопления и горячего водоснабжения - в правительстве пообещали не поднимать эти тарифы до конца отопительного сезона.

Стоит добавить, что еще в декабре 2019 года Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал снижение тарифов для людей на почти 50%.