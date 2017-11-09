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Пластик становить близько 78% обсягу всього морського сміття - дослідження

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Великобританії за рік кількість морського сміття збільшилася в 1,5 рази. Про це свідчать результати звіту Defra про екологічні показники країни за 2016 рік, передає УНН з посиланням на міністерство екології Великобританії.

Повідомляється, що в 2016 році на 1 квадратний кілометр морського дна доводилося 358 частинок сміття.

"Пластик склав 78% знайдених предметів", - йдеться в дослідженні.

Коментуючи результати дослідження в Greenpeace заявили про необхідність ввести заставну систему збору тари в країні.

"Нам потрібні дії уряду по впровадженню заставної системи збору тари в Великобританії. Вона полягає в тому, щоб люди платили трохи більше за пластикову пляшку при її покупці, а потім повертали собі частину грошей при здачі тари. Близько 150 мільйонів людей користуються такою системою по всьому світу. Мова йде про Німеччину, Австралію та Швецію в тому числі", - відзначають в Greenpeace.

Нагадаємо, заставна (депозитна) система збору тари успішно діє в Швеції, Німеччині, Норвегії, Фінляндії, Данії, Естонії. Наприклад, в Норвегії завдяки цій системі збирають 95% тари, в Фінляндії - 93,3%, а в Данії - 89%.

Заставну систему планують ввести також в Білорусії і в Україні. У червні народні депутати України відвідали Німеччину, щоб на практиці ознайомитися з механізмом роботи. Системою залишилися задоволені і пообіцяли найближчим часом винести питання в залі парламенту. У Мінприроди в свою чергу заявили, що запуск заставної системи збору тари в Україні передбачено нацстратегією поводження з відходами до 2030 року.

Довідка УНН: принцип роботи депозитної системи збору тари полягає в тому, що при здачі тари в спеціальний автомат - він повертає частину грошей, сплачених при купівлі напою. Чим більше пляшок здають - тим більше тари можна повторно використовувати або переробляти. Це, в свою чергу, зменшує кількість сміття, яке осідає в океанах і на звалищах.

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