Пластик составляет около 78% объёма всего морского мусора - исследование

Сообщается, что в 2016 году на 1 квадратный километр морского дна приходилось 358 частиц мусора.

"Пластик составил 78% найденных предметов", - говорится в исследовании.

Комментируя результаты исследования в Greenpeace заявили о необходимости ввести залоговую систему сбора тары в стране.

"Нам нужны действия правительства по внедрению залоговой системы сбора тары в Великобритании. Она заключается в том, чтобы люди платили немного больше за пластиковую бутылку при ее покупке, а затем возвращали себе часть денег при сдаче тары. Около 150 миллионов человек пользуются такой системой по всему миру. Речь идет о Германии, Австралии и Швеции в том числе" , - отмечают в Greenpeace.

Напомним, залоговая (депозитная) система сбора тары успешно действует в Швеции, Германии, Норвегии, Финляндии, Дании, Эстонии. Например, в Норвегии благодаря этой системе собирают 95% тары, в Финляндии - 93,3%, а в Дании - 89%.

Залоговую систему планируют ввести также в Белоруссии и в Украине. В июне народные депутаты Украины посетили Германию, чтобы на практике ознакомиться с механизмом работы. Системой остались довольны и пообещали в ближайшее время вынести вопрос в зал парламента. В Минприроды в свою очередь заявили, что запуск залоговой системы сбора тары в Украине предусмотрено Нацстратегией обращения с отходами до 2030 года.

Справка УНН: принцип работы депозитной системы сбора тары заключается в том, что при сдаче тары в специальный автомат - он возвращает часть денег, уплаченных при покупке напитка. Чем больше бутылок здают - тем больше тары можно повторно использовать или перерабатывать. Это, в свою очередь, уменьшает количество мусора, которое оседает в океанах и на свалках.