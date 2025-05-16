План путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки - МЗС

План російського диктатора володимира путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки. На цьому наголосив глава МЗС України Андрій Сибіга, підбичаючи підсумки зустрічі у Туреччині, передає УНН.

... план Путіна представити зустріч у Стамбулі як продовження березня 2022 року зазнав поразки. Бо це вже абсолютно нова динаміка, нова точка відліку. Зараз інші умови та реалії. І ключовим є фактор США та мирних зусиль Президента Дональда Трампа - наголосив Сибіга.

За його словами, Україна продовжить триматися своєї лінії та досягати своїх результатів. Повертати людей, додаватися тиші, безпеки та миру. Це ключовий пріоритет. І посилення України та її обороноздатності триває та триватиме. Це головне.

Зустріч у Стамбулі: як відреагували європейські лідери на результати переговорів України та рф

Президент України Володимир Зеленський за ці тижні зробив дуже правильні, продумані кроки заради досягнення інтересів України. Про це нам сьогодні прямо сказати всі наші партнери. Наша команда продовжує працювати - зазначив глава МЗС.

Додамо

Якщо відсунути вбік всі російські нісенітниці, псевдоісторичні заяви, провокації та інше, то, за словами Сибіги, в сухому залишку маємо таке: "1000 наших людей — вдалося домовитися про повернення. Це 1000 щасливих сімей. Вже навіть лише заради цього все це мало сенс".

Припинення вогню — ця делегація не мала достатніх повноважень. І це погано, що путін прислав людей такого низького рівня. Але ми продовжимо наполягати на безумовному та тривалому, повному припиненні вогню. Це основа для успіху будь-яких подальших рішень та кроків - пояснив глава МЗС.

Що ж стосується зустрічі лідерів, то за словами головного українського дипломата, "продовжимо працювати, тиснути, адже в росії рішення ухвалює лише путін. Йому слід перестати уникати Президента Володимира Зеленського і знайти сміливість на пряму зустріч".

Сьогодні Україна довела, що прагне миру та серйозно ставиться до роботи над його відновленням. Для того, щоб Росія теж почала роботи реальні кроки до миру, потрібно продовжувати та збільшувати тиск. Сила цього тиску обернено пропорційна готовності росіян до конструктиву. Будемо надалі переконувати наших партнерів у цьому. Зустріч у Стамбулі не може та не буде слугувати виправданням не посилювати тиск на Росію. Навпаки, вона є свідченням, чому він потрібен - резюмував Сибіга.

Зустріч у Стамбулі: чим завершилися перемовини України і росії та чого варто очікувати