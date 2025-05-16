План путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение - МИД

План российского диктатора владимира путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, подводя итоги встречи в Турции, передает УНН.

... план путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа - подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина продолжит придерживаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавляться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и ее обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное.

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Президент Украины Владимир Зеленский за эти недели сделал очень правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины. Об этом нам сегодня прямо сказать все наши партнеры. Наша команда продолжает работать - отметил глава МИД.

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Если отодвинуть в сторону все российские бредни, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, то, по словам Сибиги, в сухом остатке имеем следующее: "1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл".

Прекращение огня — у этой делегации не было достаточных полномочий. И это плохо, что путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов - пояснил глава МИД.

Что же касается встречи лидеров, то по словам главного украинского дипломата, "продолжим работать, давить, ведь в россии решения принимает только путин. Ему следует перестать избегать Президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу".

Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Для того, чтобы россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктива. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на россию. Напротив, она является свидетельством, почему он нужен - резюмировал Сибига.

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