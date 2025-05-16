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План путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение - МИД

Киев • УНН

 • 14163 просмотра

План путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Украина будет настаивать на прекращении огня и прямой встрече Зеленского и путина.

План путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение - МИД

План российского диктатора владимира путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Об этом заявил глава МИД Украины Андрей Сибига, подводя итоги встречи в Турции, передает УНН.

... план путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа 

- подчеркнул Сибига.

По его словам, Украина продолжит придерживаться своей линии и достигать своих результатов. Возвращать людей, добавляться тишины, безопасности и мира. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и ее обороноспособности продолжается и будет продолжаться. Это главное.

Встреча в Стамбуле: как отреагировали европейские лидеры на результаты переговоров Украины и рф16.05.25, 18:59 • 343967 просмотров

Президент Украины Владимир Зеленский за эти недели сделал очень правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины. Об этом нам сегодня прямо сказать все наши партнеры. Наша команда продолжает работать 

- отметил глава МИД.

Добавим

Если отодвинуть в сторону все российские бредни, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, то, по словам Сибиги, в сухом остатке имеем следующее: "1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже только ради этого все это имело смысл".

Прекращение огня — у этой делегации не было достаточных полномочий. И это плохо, что путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов 

- пояснил глава МИД.

Что же касается встречи лидеров, то по словам главного украинского дипломата, "продолжим работать, давить, ведь в россии решения принимает только путин. Ему следует перестать избегать Президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу".

Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Для того, чтобы россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктива. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на россию. Напротив, она является свидетельством, почему он нужен 

- резюмировал Сибига.

Встреча в Стамбуле: чем завершились переговоры Украины и россии и чего стоит ожидать16.05.25, 18:31 • 276738 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Войнаполитика
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Стамбул
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