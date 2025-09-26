Пізніше, ніж зазвичай: до Києва прийшла метеорологічна осінь
Київ • УНН
Метеорологічна осінь у Києві розпочалася 24 вересня, що на тиждень пізніше кліматичної норми. Вона характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів. Цьогорічне метеорологічне літо тривало 126 днів.
Метеорологічна осінь прийшла до Києва із затримкою на тиждень, повідомила у п'ятницю Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського, пише УНН.
Деталі
"24 вересня до столиці завітала метеорологічна осінь, яка розпочалась на тиждень пізніше за кліматичну норму", - ідеться у повідомленні.
Вона, як вказано, характеризується стійким переходом середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
Найраніше метеорологічна осінь до Києва завітала у 1993 році - 25 серпня, а найпізніше - 15 жовтня у 2020 році.
Доповнення
Цьогорічне метеорологічне літо, яке розпочалось 21 травня, закінчилось 23 вересня і загалом тривало 126 днів. Найдовшим літо було в 2012 році – 166 днів, а найкоротшим у 1990 році – 88 днів.