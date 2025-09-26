Позже обычного: в Киев пришла метеорологическая осень
Киев • УНН
Метеорологическая осень в Киеве началась 24 сентября, что на неделю позже климатической нормы. Она характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов. Нынешнее метеорологическое лето длилось 126 дней.
Метеорологическая осень пришла в Киев с задержкой на неделю, сообщила в пятницу Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Подробности
"24 сентября в столицу пришла метеорологическая осень, которая началась на неделю позже климатической нормы", - говорится в сообщении.
Она, как указано, характеризуется устойчивым переходом среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.
Раньше всего метеорологическая осень в Киев пришла в 1993 году - 25 августа, а позже всего - 15 октября в 2020 году.
Дополнение
Нынешнее метеорологическое лето, которое началось 21 мая, закончилось 23 сентября и в общей сложности длилось 126 дней. Самым длинным лето было в 2012 году – 166 дней, а самым коротким в 1990 году – 88 дней.