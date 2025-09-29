$41.480.01
48.410.31
ukenru
13:55 • 3102 перегляди
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
12:39 • 14224 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
11:33 • 19687 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
10:00 • 14497 перегляди
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20 • 19361 перегляди
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17 • 12373 перегляди
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05 • 28044 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59 • 48529 перегляди
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33 • 70046 перегляди
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
28 вересня, 07:36 • 51281 перегляди
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Півень-стендапер, Влад Куран і "Наша Ряба": в МХП розкрили секрети нової рекламної кампанії бренду

Київ • УНН

 • 820 перегляди

Бренд "Наша Ряба" випустив нову лінійку ковбас і сосисок преміум-якості зі 100% курятини власного виробництва. Компанія МХП запустила масштабну рекламну кампанію з анімованим півнем-стендапером, озвученим українським коміком Владом Кураном.

Півень-стендапер, Влад Куран і "Наша Ряба": в МХП розкрили секрети нової рекламної кампанії бренду

Бренд "Наша Ряба" представив нову лінійку ковбас та сосисок преміум-якості зі 100% вмістом курятини власного виробництва. Одночасно, компанія МХП запустила масштабну рекламну кампанію, центральним героєм якої став анімований півень-стендапер. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.

Головний герой рекламного ролику звертається до глядачів із жартами та іронією, а також порушує традиційне питання: "Кому як не нам відповідати на питання "що було перше": курка чи яйце?". Озвучив персонажа відомий український комік Влад Куран ("Ветерани космічних військ").

Влад Куран
Влад Куран

"Найбільш прикольно мені було стати голосом тваринки, бо я завжди хотів озвучити мультфільм. А тут - курочка. Мені дуже сподобалось!" - зазначив він.

За словами креативної команди бренду, кастинг не проводили, адже саме Куран першим спав на думку, коли був промальований образ героя.

"Герой навіть отримав від креаторів прізвисько "Куркан" - такий же розумний, щирий, іронічний та любить поїсти", - пояснили у "Нашій Рябі".

Рекламний відеоролик є анімованим. У компанії зазначають, що це - незвичний для бренду крок, однак логічний, адже нова продуктова лінійка відповідає сучасним трендам і спілкується зі споживачами "однією мовою".

Кампанія охоплює телебачення, диджитал-канали та колаборації з інфлуенсерами. Вона покликана донести меседж як до старшого покоління споживачів, яке добре пам’ятає перші реклами "Нашої Ряби", так і до молодшої аудиторії, яка очікує сучасного підходу та креативу.

"Нова рекламна робота - дещо незвичний для бренду формат. Утім, логічний - новинка, яка відповідає запиту сучасного споживача, говорить із ним однією мовою, використовуючи зрозумілий трендовий культурний код", - пояснили у компанії.

Нові сосиски та ковбаси "Наша Ряба" вже доступні у продажу по всій Україні.  

Лілія Подоляк

