Півень-стендапер, Влад Куран і "Наша Ряба": в МХП розкрили секрети нової рекламної кампанії бренду
Київ • УНН
Бренд "Наша Ряба" випустив нову лінійку ковбас і сосисок преміум-якості зі 100% курятини власного виробництва. Компанія МХП запустила масштабну рекламну кампанію з анімованим півнем-стендапером, озвученим українським коміком Владом Кураном.
Бренд "Наша Ряба" представив нову лінійку ковбас та сосисок преміум-якості зі 100% вмістом курятини власного виробництва. Одночасно, компанія МХП запустила масштабну рекламну кампанію, центральним героєм якої став анімований півень-стендапер. Про це повідомляє прес-служба компанії, передає УНН.
Головний герой рекламного ролику звертається до глядачів із жартами та іронією, а також порушує традиційне питання: "Кому як не нам відповідати на питання "що було перше": курка чи яйце?". Озвучив персонажа відомий український комік Влад Куран ("Ветерани космічних військ").
"Найбільш прикольно мені було стати голосом тваринки, бо я завжди хотів озвучити мультфільм. А тут - курочка. Мені дуже сподобалось!" - зазначив він.
За словами креативної команди бренду, кастинг не проводили, адже саме Куран першим спав на думку, коли був промальований образ героя.
"Герой навіть отримав від креаторів прізвисько "Куркан" - такий же розумний, щирий, іронічний та любить поїсти", - пояснили у "Нашій Рябі".
Рекламний відеоролик є анімованим. У компанії зазначають, що це - незвичний для бренду крок, однак логічний, адже нова продуктова лінійка відповідає сучасним трендам і спілкується зі споживачами "однією мовою".
Кампанія охоплює телебачення, диджитал-канали та колаборації з інфлуенсерами. Вона покликана донести меседж як до старшого покоління споживачів, яке добре пам’ятає перші реклами "Нашої Ряби", так і до молодшої аудиторії, яка очікує сучасного підходу та креативу.
"Нова рекламна робота - дещо незвичний для бренду формат. Утім, логічний - новинка, яка відповідає запиту сучасного споживача, говорить із ним однією мовою, використовуючи зрозумілий трендовий культурний код", - пояснили у компанії.
Нові сосиски та ковбаси "Наша Ряба" вже доступні у продажу по всій Україні.