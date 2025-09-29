Петух-стендапер, Влад Куран и "Наша Ряба": в МХП раскрыли секреты новой рекламной кампании бренда

Бренд "Наша Ряба" представил новую линейку колбас и сосисок премиум-качества со 100% содержанием курятины собственного производства. Одновременно компания МХП запустила масштабную рекламную кампанию, центральным героем которой стал анимированный петух-стендапер. Об этом сообщает пресс-служба компании, передает УНН.

Главный герой рекламного ролика обращается к зрителям с шутками и иронией, а также поднимает традиционный вопрос: "Кому как не нам отвечать на вопрос "что было первым": курица или яйцо?". Озвучил персонажа известный украинский комик Влад Куран ("Ветераны космических войск").

Влад Куран

"Самое прикольное мне было стать голосом зверушки, потому что я всегда хотел озвучить мультфильм. А тут - курочка. Мне очень понравилось!" - отметил он.

По словам креативной команды бренда, кастинг не проводили, ведь именно Куран первым пришел на ум, когда был прорисован образ героя.

"Герой даже получил от креаторов прозвище "Куркан" - такой же умный, искренний, ироничный и любит поесть", - пояснили в "Нашей Рябе".

Рекламный видеоролик является анимированным. В компании отмечают, что это - необычный для бренда шаг, однако логичный, ведь новая продуктовая линейка соответствует современным трендам и общается с потребителями "на одном языке".

Кампания охватывает телевидение, диджитал-каналы и коллаборации с инфлюенсерами. Она призвана донести месседж как до старшего поколения потребителей, которое хорошо помнит первые рекламы "Нашей Рябы", так и до младшей аудитории, которая ожидает современного подхода и креатива.

"Новая рекламная работа - несколько необычный для бренда формат. Впрочем, логичный - новинка, которая отвечает запросу современного потребителя, говорит с ним на одном языке, используя понятный трендовый культурный код", - пояснили в компании.

Новые сосиски и колбасы "Наша Ряба" уже доступны в продаже по всей Украине.