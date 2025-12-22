Південний міст у Києві частково обмежать для руху: що відомо
Київ • УНН
Сьогодні, 22 грудня, на Південному мосту з 11:00 до 16:00 частково обмежено рух у крайній лівій смузі. Причиною є ремонт асфальтобетонного покриття естакадної частини мосту.
Зазначається, що обмеження діятиме в крайній лівій смузі у напрямку з лівого на правий берег. Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття естакадної частини мосту.
28 листопада 2026 року у Києві відкрито рух транспорту та пішоходів оновленим шляхопроводом біля метро "Дарниця", реконструкція якого розпочалася торік у грудні. Міст, зведений у 1963 році, вперше капітально відремонтовано і тепер прослужить щонайменше 30 років.
