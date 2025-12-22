Южный мост в Киеве частично ограничат для движения: что известно

$42.250.09
Гарантии безопасности для Украины зависят от путина - Politico
22 декабря, 01:25
Столбы огня над Таманью: дроны парализовали работу стратегического порта в РФ
21 декабря, 20:13
Переговоры во Флориде: стороны сосредоточились на четырех основных документах - Умеров
Эксклюзив
21 декабря, 12:47
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
21 декабря, 09:49
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
21 декабря, 09:21
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
Аккумуляторный бум в Китае: ИИ и "зеленая" энергетика вызвали рекордный спрос
22 декабря, 01:43
Золотая лихорадка: цена на драгоценный металл достигла исторического максимума - $4380
22 декабря, 02:28
"Почитать родителей, а не отправлять деньги в Украину": Вэнс назвал приоритеты администрации Трампа
02:55
Переговоры в Майами завершены: спецпосланник путина дмитриев покинул Флориду
03:48
ВСУ ликвидировали более тысячи оккупантов за сутки, общие потери врага приближаются к 1,2 млн - Генштаб
04:50
публикации
Как можно украсить дом, если не хочешь устанавливать елку
21 декабря, 14:01
Переезд с домашними животными: что следует знать
20 декабря, 18:00
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 17:00
Сертификат на авто для военных: правительство за полтора года не смогло принять порядок получения
Эксклюзив
19 декабря, 14:21
Уголовные дела без состава преступления: почему правоохранители годами держат в подвешенном состоянии авиабизнес
Эксклюзив
19 декабря, 11:39
УНН Lite
Гигантский пряничный домик из фильма "Один дома" появился в США и побил мировой рекорд
07:59
Первая жена Чака Норриса, Дайан Холечек, умерла в возрасте 84 лет
07:57
"Лицензия на убийство": фильмы о Джеймсе Бонде будут доступны на Netflix в рамках неожиданной сделки с Amazon
20 декабря, 19:10
Супермодель Жизель Бюндхен тайно вышла замуж за своего бойфренда во Флориде
20 декабря, 18:35
Сыну режиссера Роба Райнера диагностировали шизофрению и корректировали лекарства до убийства родителей - СМИ
20 декабря, 15:32
Южный мост в Киеве частично ограничат для движения: что известно

Киев • УНН

 • 12 просмотра

Сегодня, 22 декабря, на Южном мосту с 11:00 до 16:00 частично ограничено движение в крайней левой полосе. Причиной является ремонт асфальтобетонного покрытия эстакадной части моста.

Южный мост в Киеве частично ограничат для движения: что известно

Сегодня, 22 декабря, на Южном мосту с 11:00 до 16:00 частично ограничат движение в крайней левой полосе в направлении с левого на правый берег из-за ремонта асфальтобетонного покрытия эстакадной части моста. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.

На Южном мосту сегодня, 22 декабря, с 11:00 до 16:00 частично ограничат движение транспорта

- говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение будет действовать в крайней левой полосе в направлении с левого на правый берег. Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие эстакадной части моста.

Напомним

28 ноября 2026 года в Киеве открыто движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу возле метро "Дарница", реконструкция которого началась в прошлом году в декабре. Мост, построенный в 1963 году, впервые капитально отремонтирован и теперь прослужит не менее 30 лет.

Работы продолжаются сразу на 6-ти площадках круглосуточно: Кличко показал фото строительства метро на Виноградарь17.12.25, 14:50 • 4477 просмотров

Ольга Розгон

Южный мост (Киев)
Киевская городская государственная администрация
Киев