Южный мост в Киеве частично ограничат для движения: что известно
Киев • УНН
Сегодня, 22 декабря, на Южном мосту с 11:00 до 16:00 частично ограничат движение в крайней левой полосе в направлении с левого на правый берег из-за ремонта асфальтобетонного покрытия эстакадной части моста. Об этом сообщает пресс-служба КГГА, пишет УНН.
Отмечается, что ограничение будет действовать в крайней левой полосе в направлении с левого на правый берег. Дорожники будут ремонтировать асфальтобетонное покрытие эстакадной части моста.
Напомним
28 ноября 2026 года в Киеве открыто движение транспорта и пешеходов по обновленному путепроводу возле метро "Дарница", реконструкция которого началась в прошлом году в декабре. Мост, построенный в 1963 году, впервые капитально отремонтирован и теперь прослужит не менее 30 лет.
