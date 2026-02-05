Пів сотні людей з дитиною евакуювали з готелю на столичному Хрещатику через пожежу: вогонь загасили

$43.170.02
09:20 • 110 перегляди
На тлі негоди сталося вже 259 ДТП: до третини - у Києві та області, рух на Житомирській трасі ускладнено
07:22 • 4584 перегляди
В Абу-Дабі розпочався другий день переговорів за участю України, США та рф - Умєров
4 лютого, 21:10 • 15841 перегляди
Україна втратила 55 тис. військових у війні проти росії - Зеленський
4 лютого, 20:17 • 26372 перегляди
Є ризик, що графіки відключень можуть погіршуватися - Шмигаль
4 лютого, 19:40 • 20920 перегляди
Міжнародний кримінальний суд отримав запит на арешт чиновників рф за удари по українській енергетиці - ЗМІ
4 лютого, 18:32 • 20331 перегляди
Зеленський анонсував обмін військовополонених найближчим часом
4 лютого, 16:19 • 20312 перегляди
Українська делегація готує доповідь Зеленському після зустрічі в Абу-Дабі: Умєров назвав роботу "продуктивною" і розповів деталі
4 лютого, 15:42 • 18991 перегляди
ЄС схвалив правову рамку для €90 млрд кредиту Україні: визначив межі для військових закупівель у третіх країн
Ексклюзив
4 лютого, 15:39 • 15416 перегляди
Онкологія - не вирок: у всесвітній день боротьби проти раку лікарі нагадують, що варто знати про недугу кожному
4 лютого, 15:02 • 13935 перегляди
Українська сторона підтвердила завершення першого дня переговорів в Абу-Дабі: продовження планується завтра
рф атакує Київщину дронами: у Вишгородському районі постраждала людина5 лютого, 00:59 • 11327 перегляди
Прізвище путіна понад тисячу разів згадується у файлах Епштейна: педофіл прагнув налагодити тісний контакт з диктатором5 лютого, 01:10 • 4018 перегляди
Срібло знову обвалюється: падіння на 17% нівелювало спроби відновлення ринку; золото теж падаєPhoto05:01 • 5860 перегляди
російська атака дронами на Київ: пошкоджено багатоповерхівки, є постраждаліPhoto05:37 • 8370 перегляди
Окупанти перекидають війська на північ Донеччини, формат переміщення нетиповий - АндрющенкоPhoto07:12 • 5488 перегляди
Активісти StopOdrex запустили Telegram-канал після третього блокування сайту клінікою4 лютого, 11:15 • 40821 перегляди
Від однієї трагедії до системної проблеми: як скандальна клініка намагається змінити фокус уваги у "Справі Odrex"3 лютого, 14:37 • 71445 перегляди
Тиск на стратегічний бізнес: що стоїть за справами проти групи авіакомпаній Романа Мілешка3 лютого, 14:17 • 71718 перегляди
Порушення прав військових: куди та з якими саме скаргами можна звертатися3 лютого, 06:30 • 110858 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 117249 перегляди
Принцеса Уельська підтвердила поповнення в родині: у Кейт і Вільяма з’явилося цуценя4 лютого, 23:05 • 18607 перегляди
Корсет Вайолет Бріджертон: художник по костюмах розкрив деталі створення образуVideo4 лютого, 19:58 • 10895 перегляди
Палаюче піаніно Меловіна, магічне дерево Джамали та молотивний птах "Ziferblat": у скільки обійшлися поїздки українських артистів на ЄвробаченняVideo4 лютого, 18:16 • 10784 перегляди
"Я розплакалася": Наталія Могилевська відповіла на критику щодо виховання доньокPhoto4 лютого, 17:19 • 13874 перегляди
Фільм Макджі з Крісом Праттом розкриває дату виходу та перші кадриPhoto4 лютого, 16:32 • 12199 перегляди
Пів сотні людей з дитиною евакуювали з готелю на столичному Хрещатику через пожежу: вогонь загасили

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

Вранці 5 січня сталася пожежа в готелі на вулиці Хрещатик, загоряння виникло в номері на 3-му поверсі. Під час гасіння пожежі евакуйовано 57 осіб, з них одна дитина.

Пів сотні людей з дитиною евакуювали з готелю на столичному Хрещатику через пожежу: вогонь загасили

Пожежу, яка сталася в готелі "Дніпро" на вулиці Хрещатик у центрі Києва, загасили, було евакуйовано 57 людей, серед них одна дитина, повідомили у ГУ ДСНС у столиці у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, 5 січня о 08:10 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик.

"Сталося загоряння в номері на 3-му поверсі одного із готелів. Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуйовано 57 осіб, з них 1 дитину. Вже о 08:40 пожежу ліквідували на площі 30 кв. м", - повідомили у ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

Нагадаємо

У Києві вранці сталася пожежа в готелі "Дніпро" на Хрещатику.

У готелі "Дніпро" на столичному Хрещатику сталася пожежа - КМДА05.02.26, 08:28 • 2028 переглядiв

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ