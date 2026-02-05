Пів сотні людей з дитиною евакуювали з готелю на столичному Хрещатику через пожежу: вогонь загасили

Пожежу, яка сталася в готелі "Дніпро" на вулиці Хрещатик у центрі Києва, загасили, було евакуйовано 57 людей, серед них одна дитина, повідомили у ГУ ДСНС у столиці у четвер, пише УНН.

Деталі

За даними ДСНС, 5 січня о 08:10 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Хрещатик.

"Сталося загоряння в номері на 3-му поверсі одного із готелів. Під час гасіння пожежі з верхніх поверхів евакуйовано 57 осіб, з них 1 дитину. Вже о 08:40 пожежу ліквідували на площі 30 кв. м", - повідомили у ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. Причину займання будуть встановлювати правоохоронці.

