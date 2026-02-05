Полсотни человек с ребенком эвакуировали из отеля на столичном Крещатике из-за пожара: огонь потушили
Киев • УНН
Утром 5 января произошел пожар в отеле на улице Крещатик, возгорание возникло в номере на 3-м этаже. Во время тушения пожара эвакуировано 57 человек, из них один ребенок.
Пожар, произошедший в гостинице "Днепр" на улице Крещатик в центре Киева, потушен, было эвакуировано 57 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГУ ГСЧС в столице в четверг, пишет УНН.
Детали
По данным ГСЧС, 5 января в 08:10 поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик.
"Произошло возгорание в номере на 3-м этаже одной из гостиниц. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировано 57 человек, из них 1 ребенок. Уже в 08:40 пожар ликвидировали на площади 30 кв. м", - сообщили в ГСЧС.
Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.
Напомним
В Киеве утром произошел пожар в гостинице "Днепр" на Крещатике.
В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА05.02.26, 08:28 • 2028 просмотров