Полсотни человек с ребенком эвакуировали из отеля на столичном Крещатике из-за пожара: огонь потушили

На фоне непогоды произошло уже 259 ДТП: до трети – в Киеве и области, движение на Житомирской трассе затруднено
07:22 • 4568 просмотра
В Абу-Даби начался второй день переговоров с участием Украины, США и рф - Умеров
4 февраля, 21:10 • 15829 просмотра
Украина потеряла 55 тыс. военных в войне против россии - Зеленский
4 февраля, 20:17 • 26363 просмотра
Есть риск, что графики отключений могут ухудшаться - Шмыгаль
4 февраля, 19:40 • 20913 просмотра
Международный уголовный суд получил запрос на арест чиновников рф за удары по украинской энергетике - СМИ
4 февраля, 18:32 • 20328 просмотра
Зеленский анонсировал обмен военнопленных в ближайшее время
4 февраля, 16:19 • 20310 просмотра
Украинская делегация готовит доклад Зеленскому после встречи в Абу-Даби: Умеров назвал работу "продуктивной" и рассказал детали
4 февраля, 15:42 • 18989 просмотра
ЕС одобрил правовую рамку для €90 млрд кредита Украине: определил границы для военных закупок у третьих стран
Эксклюзив
4 февраля, 15:39 • 15414 просмотра
Онкология – не приговор: во всемирный день борьбы против рака врачи напоминают, что стоит знать о недуге каждому
4 февраля, 15:02 • 13933 просмотра
Украинская сторона подтвердила завершение первого дня переговоров в Абу-Даби: продолжение планируется завтра
РФ атакует Киевскую область дронами: в Вышгородском районе пострадал человек5 февраля, 00:59 • 11327 просмотра
Фамилия путина более тысячи раз упоминается в файлах Эпштейна: педофил стремился наладить тесный контакт с диктатором5 февраля, 01:10 • 4018 просмотра
Серебро снова обваливается: падение на 17% нивелировало попытки восстановления рынка; золото тоже падаетPhoto05:01 • 5860 просмотра
российская атака дронами на Киев: повреждены многоэтажки, есть пострадавшиеPhoto05:37 • 8370 просмотра
Оккупанты перебрасывают войска на север Донетчины, формат перемещения нетипичен - АндрющенкоPhoto07:12 • 5488 просмотра
Активисты StopOdrex запустили Telegram-канал после третьей блокировки сайта клиникой4 февраля, 11:15 • 40810 просмотра
От одной трагедии к системной проблеме: как скандальная клиника пытается изменить фокус внимания в "Деле Odrex"3 февраля, 14:37 • 71435 просмотра
Давление на стратегический бизнес: что стоит за делами против группы авиакомпаний Романа Милешко3 февраля, 14:17 • 71709 просмотра
Нарушение прав военнослужащих: куда и с какими именно жалобами можно обращаться3 февраля, 06:30 • 110851 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 117242 просмотра
Принцесса Уэльская подтвердила пополнение в семье: у Кейт и Уильяма появился щенок4 февраля, 23:05 • 18600 просмотра
Корсет Вайолет Бриджертон: художник по костюмам раскрыл детали создания образаVideo4 февраля, 19:58 • 10891 просмотра
Горящее пианино Меловина, магическое дерево Джамалы и молотильная птица "Ziferblat": во сколько обошлись поездки украинских артистов на ЕвровидениеVideo4 февраля, 18:16 • 10781 просмотра
"Я расплакалась": Наталья Могилевская ответила на критику по поводу воспитания дочерейPhoto4 февраля, 17:19 • 13870 просмотра
Фильм МакДжи с Крисом Праттом раскрывает дату выхода и первые кадрыPhoto4 февраля, 16:32 • 12196 просмотра
Полсотни человек с ребенком эвакуировали из отеля на столичном Крещатике из-за пожара: огонь потушили

Киев • УНН

 • 1230 просмотра

Утром 5 января произошел пожар в отеле на улице Крещатик, возгорание возникло в номере на 3-м этаже. Во время тушения пожара эвакуировано 57 человек, из них один ребенок.

Полсотни человек с ребенком эвакуировали из отеля на столичном Крещатике из-за пожара: огонь потушили

Пожар, произошедший в гостинице "Днепр" на улице Крещатик в центре Киева, потушен, было эвакуировано 57 человек, среди них один ребенок, сообщили в ГУ ГСЧС в столице в четверг, пишет УНН.

Детали

По данным ГСЧС, 5 января в 08:10 поступило сообщение о пожаре на улице Крещатик.

"Произошло возгорание в номере на 3-м этаже одной из гостиниц. Во время тушения пожара с верхних этажей эвакуировано 57 человек, из них 1 ребенок. Уже в 08:40 пожар ликвидировали на площади 30 кв. м", - сообщили в ГСЧС.

Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

Напомним

В Киеве утром произошел пожар в гостинице "Днепр" на Крещатике.

В отеле "Днепр" на столичном Крещатике произошел пожар - КГГА05.02.26, 08:28 • 2028 просмотров

Юлия Шрамко

