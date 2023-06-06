Після підриву Каховської ГЕС на закордонних ринках стрімко подорожчала пшениця

$41.390.02
46.921.07
ukru
Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
Ексклюзив
11:31 • 9210 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 14357 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 28353 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 29971 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 69551 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 55988 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 55052 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 117867 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 182593 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 207429 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.4м/с
24%
Популярнi новини

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 43299 перегляди

Вибухи в Харкові: після удару спалахнула пожежа

14 квітня, 02:44 • 24947 перегляди

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 22961 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 14172 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 49642 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 28318 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 50110 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 69516 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 207412 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 258509 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 9858 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 9940 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 23106 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 27760 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 43569 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Після підриву Каховської ГЕС на закордонних ринках стрімко подорожчала пшениця

Київ • УНН

 • 999909 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. Ціни на пшеницю різко зросли на тлі "ескалації бойових дій" між росією та Україною, повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Після підриву Каховської ГЕС на закордонних ринках стрімко подорожчала пшениця

Деталі

Як зазначає видання, ціни на пшеницю зросли після "ескалації бойових дій" між росією та Україною, включаючи руйнування Каховської ГЕС та пошкодження аміакопроводу у Харківській області поблизу кордону між двома країнами.

"Короткостроковий вплив - пошкодження сховищ та іншого обладнання, розташованого на низьких берегах річки, - зазначив керівник «УкрАгроКонсалт» Сергій Феофілов, говорячи про підрив Каховської ГЕС. - Які саме сховища, чи є зерно в сховищах і скільки зерна може згнити, зараз незрозуміло. Довгостроковий вплив буде набагато драматичнішим".

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Ексміністр з ядерної безпеки проаналізував загрозу для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС

Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго, як повідомляється, виросли на 3,1%, продовживши зростання з 30-місячного мінімуму. Кукурудза подорожчала на 1,4%.

Доповнення

6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Є додаткова загроза для Запорізької АЕС, але ситуація контрольована, вказали в Енергоатомі.

Відкрито кримінальне провадження про екоцид.

Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких населених пунктів, у тому числі частково з Херсона. Евакуація вже розпочалася.

Через підрив окупантами ГЕС Президент Зеленський скликав екстрене засідання РНБО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини
Brent
$65.61
Bitcoin
$84,657.50
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$34.01
Золото
$3,230.29
Ethereum
$1,680.16