Після підриву Каховської ГЕС на закордонних ринках стрімко подорожчала пшениця
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Ціни на пшеницю різко зросли на тлі "ескалації бойових дій" між росією та Україною, повідомляє Bloomberg, передає УНН.
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Як зазначає видання, ціни на пшеницю зросли після "ескалації бойових дій" між росією та Україною, включаючи руйнування Каховської ГЕС та пошкодження аміакопроводу у Харківській області поблизу кордону між двома країнами.
"Короткостроковий вплив - пошкодження сховищ та іншого обладнання, розташованого на низьких берегах річки, - зазначив керівник «УкрАгроКонсалт» Сергій Феофілов, говорячи про підрив Каховської ГЕС. - Які саме сховища, чи є зерно в сховищах і скільки зерна може згнити, зараз незрозуміло. Довгостроковий вплив буде набагато драматичнішим".
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Ф'ючерси на пшеницю в Чикаго, як повідомляється, виросли на 3,1%, продовживши зростання з 30-місячного мінімуму. Кукурудза подорожчала на 1,4%.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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