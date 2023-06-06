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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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После подрыва Каховской ГЭС на зарубежных рынках стремительно подорожала пшеница

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 июня. УНН. Цены на пшеницу резко выросли на фоне "эскалации боевых действий" между россией и Украиной, сообщает Bloomberg, передает УНН.

После подрыва Каховской ГЭС на зарубежных рынках стремительно подорожала пшеница

Детали

Как отмечает издание, цены на пшеницу выросли после "эскалации боевых действий" между россией и Украиной, включая разрушение Каховской ГЭС и повреждение аммиакопровода в Харьковской области вблизи границы между двумя странами.

"Краткосрочное влияние - повреждение хранилищ и другого оборудования, расположенного на низких берегах реки, - отметил руководитель «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов, говоря о подрыве Каховской ГЭС. - Какие именно хранилища, есть ли зерно в хранилищах и сколько зерна может сгнить, сейчас непонятно. Долгосрочное влияние будет гораздо более драматичным".

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Фьючерсы на пшеницу в Чикаго, как сообщается, выросли на 3,1%, продолжив рост с 30-месячного минимума. Кукуруза подорожала на 1,4%.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созвал экстренное заседание СНБО.

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