После подрыва Каховской ГЭС на зарубежных рынках стремительно подорожала пшеница
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Цены на пшеницу резко выросли на фоне "эскалации боевых действий" между россией и Украиной, сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
Как отмечает издание, цены на пшеницу выросли после "эскалации боевых действий" между россией и Украиной, включая разрушение Каховской ГЭС и повреждение аммиакопровода в Харьковской области вблизи границы между двумя странами.
"Краткосрочное влияние - повреждение хранилищ и другого оборудования, расположенного на низких берегах реки, - отметил руководитель «УкрАгроКонсалт» Сергей Феофилов, говоря о подрыве Каховской ГЭС. - Какие именно хранилища, есть ли зерно в хранилищах и сколько зерна может сгнить, сейчас непонятно. Долгосрочное влияние будет гораздо более драматичным".
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Фьючерсы на пшеницу в Чикаго, как сообщается, выросли на 3,1%, продолжив рост с 30-месячного минимума. Кукуруза подорожала на 1,4%.
Дополнение
6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали плотину Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.
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