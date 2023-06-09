Після нічної "бавовни": фіксують вивезення ворогом техніки з боку Бердянська
Київ • УНН
КИЇВ. 9 червня. УНН. Після нічного вибуху у тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області російська армія почала вивозити сою техніку з боку міста, повідомив радник мера Маріуполя Андрющенко, передає УНН.
Цитата
“Після Бердянського приблизно з 23:45 у приморських селах Маріупольського району зафіксовано рух колон з боку Бердянська на Мангуш”, - повідомив радник міського голови у Telegram.
Доповнення
У тимчасово окупованому Бердянську вночі пролунав сильний вибух.
Також жителі тимчасово окупованого міста Бердянськ повідомляли про те, що в деяких районах міста почав працювати звʼязок українських мобільних операторів.