В деяких районах тимчасово окупованого Бердянська почав працювати український мобільний звʼязок - соцмережі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня.УНН. Жителі тимчасово окупованого міста Бердянськ, що в Запорізькій області, повідомляють про те, що в деяких районах міста почав працювати звʼязок українських мобільних операторів. Про це повідомляє телеграм-канал Бердянськ Сьогодні, передає УНН.
Деталі
Жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що "у верхній частині міста, на АЗМОЛі, та в районі вул.Північної та бульвару Шевченка можна знайти місця, де працює зв’язок українських мобільних операторів".
Заззначається, що місцеві жителі змогли поговорити зі своїми близькими, які знаходяться у Запоріжжі. Проте зробити дзвінок вдається лише із "кнопочних телефонів", у той час, як смартфони не ловлять українських операторів.
Нагадаємо
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області перебувають агенти фсб, які намагаються виявити патріотів України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Підрив Каховської ГЕС: для Запоріжжя ситуація загрози не становить - мерія