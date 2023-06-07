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В деяких районах тимчасово окупованого Бердянська почав працювати український мобільний звʼязок - соцмережі

Київ • УНН

 • 282785 перегляди

КИЇВ. 7 червня.УНН. Жителі тимчасово окупованого міста Бердянськ, що в Запорізькій області, повідомляють про те, що в деяких районах міста почав працювати звʼязок українських мобільних операторів. Про це повідомляє телеграм-канал Бердянськ Сьогодні, передає УНН. 

В деяких районах тимчасово окупованого Бердянська почав працювати український мобільний звʼязок - соцмережі

Деталі

Жителі тимчасово окупованого Бердянська повідомляють, що "у верхній частині міста, на АЗМОЛі, та в районі вул.Північної та бульвару Шевченка можна знайти місця, де працює зв’язок українських мобільних операторів".

Заззначається, що місцеві жителі змогли поговорити зі своїми близькими, які знаходяться у Запоріжжі. Проте зробити дзвінок  вдається лише із "кнопочних телефонів", у той час, як смартфони не ловлять українських операторів.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області перебувають агенти фсб, які намагаються виявити патріотів України.

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