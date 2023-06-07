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В некоторых районах временно оккупированного Бердянска начала работать украинская мобильная связь - соцсети

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 июня. УНН. Жители временно оккупированного города Бердянск, что в Запорожской области, сообщают о том, что в некоторых районах города начала работать связь украинских мобильных операторов. Об этом сообщает телеграм-канал Бердянск Сегодня, передает УНН. 

В некоторых районах временно оккупированного Бердянска начала работать украинская мобильная связь - соцсети

Детали

Жители временно оккупированного Бердянска сообщают, что "в верхней части города, на АЗМОЛе, и в районе ул.Северной и бульвара Шевченко можно найти места, где работает связь украинских мобильных операторов".

Отмечается, что местные жители смогли поговорить со своими близкими, которые находятся в Запорожье. Однако сделать звонок  удается только с "кнопочных телефонов", в то время, как смартфоны не ловят украинских операторов.

Напомним

На временно оккупированных территориях Запорожской области находятся агенты фсб, которые пытаются выявить патриотов Украины.

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