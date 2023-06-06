Підрив Каховської ГЕС: для Запоріжжя ситуація загрози не становить - мерія
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Після ворожого підриву греблі Каховської ГЕС для Запоріжжя ситуація загрози не становить, повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв, пише УНН.
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"Цієї ночі російські терористи підірвали греблю Каховської ГЕС. Зараз проводиться термінова евакуація мешканців правобережної частини Дніпра Херсонської області. Для Запоріжжя ця ситуація загрози не становить", - повідомив Куртєв у Telegram.
Раніше
ЗМІ повідомляли, що у Запоріжжі вода в Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів.
Доповнення
6 червня 2023 року близько 3:00 російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині. Каховська ГЕС через підрив повністю зруйнована і відновленню не підлягає.
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Відкрито кримінальне провадження про екоцид.
Через декілька годин вода сягне критичного рівня. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів. У критичній зоні опинилися близько 16 тисяч людей.
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