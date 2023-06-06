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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Подрыв Каховской ГЭС: для Запорожья ситуация угрозы не представляет - мэрия

Киев • УНН

 • 699883 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. После вражеского подрыва дамбы Каховской ГЭС для Запорожья ситуация угрозы не представляет, сообщил секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев, пишет УНН.

Подрыв Каховской ГЭС: для Запорожья ситуация угрозы не представляет - мэрия

Цитата

"Этой ночью российские террористы подорвали дамбу Каховской ГЭС. Сейчас проводится срочная эвакуация жителей правобережной части Днепра Херсонской области. Для Запорожья эта ситуация угрозы не представляет", - сообщил Куртев в Telegram.

Ранее

СМИ сообщали, что в Запорожье вода в Днепре отошла примерно на 10 метров.

Дополнение

6 июня 2023 года около 3:00 российские военные подорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области. Каховская ГЭС из-за подрыва полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Есть дополнительная угроза для Запорожской АЭС, но ситуация контролируемая, указали в Энергоатоме.

Открыто уголовное производство об экоциде.

Через несколько часов вода достигнет критического уровня. Есть угроза затопления до 80 населенных пунктов. В критической зоне оказались около 16 тысяч человек.

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых населенных пунктов, в том числе частично из Херсона. Эвакуация уже началась.

Из-за подрыва оккупантами ГЭС Президент Зеленский созывает экстренное заседание СНБО.

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