У Запоріжжі вода в Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. У Запоріжжі у річці Дніпро падає рівень води. Вода відійшла вже на 10 метрів, повідомляють журналісти “5 РЕДАКЦІЯ”, пише УНН.
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Журналісти інформаційного каналу опублікували відео того, як зараз виглядає центральний пляж у Запоріжжі. На ньому видно, що у Дніпрі падає рівень води.
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"Вода в Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву, вода вже пройшла половину шляху, повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Критично високий рівень очікується до 11 години ранку.
Радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна заявила, що через підрив Каховської ГЕС низка населених пунктів у Херсонській області вже затоплені. Наразі в області відбувається часткова евакуація населення.