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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР
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У Запоріжжі вода в Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 2129419 перегляди

КИЇВ. 6 червня. УНН. У Запоріжжі у річці Дніпро падає рівень води. Вода відійшла вже на 10 метрів, повідомляють журналісти “5 РЕДАКЦІЯ”, пише УНН.

У Запоріжжі вода в Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів - ЗМІ

Деталі

Журналісти інформаційного каналу опублікували відео того, як зараз виглядає центральний пляж у Запоріжжі. На ньому видно, що у Дніпрі падає рівень води.

Цитата

"Вода в Дніпрі відійшла приблизно на 10 метрів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Внаслідок підриву, вода вже пройшла половину шляху, повідомив голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко. Критично високий рівень очікується до 11 години ранку.

Радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна заявила, що через підрив Каховської ГЕС низка населених пунктів у Херсонській області вже затоплені. Наразі в області відбувається часткова евакуація населення.

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