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Через підрив Каховської ГЕС низка населених пунктів Херсонщини вже затоплені - радниця керівника ОП

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. Через підрив Каховської ГЕС низка населених пунктів у Херсонській області вже затоплені, повідомила радниця керівника Офісу Президента Дар’я Зарівна, передає УНН.

Через підрив Каховської ГЕС низка населених пунктів Херсонщини вже затоплені - радниця керівника ОП

Цитата

“Підрив Каховської ГЕС росіянами - це максимальна неадекватність. Ці дії несуть реальну загрозу знищення населених пунктів та біосфери. Низка населених пунктів вже повністю чи частково затоплені”, – зазначила вона.

Деталі

Також, з її слів, підрив Каховської ГЕС означає, що Крим залишиться без води. Зарівна наголошує, що це створює ризики для ЗАЕС через можливі проблеми з водним охолодженням реакторів.

“Маємо готуватися до того, що росіяни будуть робити все, щоб зняти з себе відповідальність. Але це зробили саме вони, і мета цих дій також зрозуміла: спроба зірвати наступ Сил оборони”, – додала вона.

Доповнення

У Херсонській ОВА оголосили евакуацію населення деяких пунктів. Евакуація відбувається з таких населених пунктів: село Миколаївка, Ольгівка, Льово, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Понятівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон - острів Корабел.

На деокупованих територіях Херсонської області, які можуть стати зоною підтоплення через підрив окупантами Каховської ГЕС, уже розпочалася евакуація.

Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк повідомила, що після підриву Каховської ГЕС окупанти теж почали евакуацію, адже лівий берег Дніпра перебуває у більшій небезпеці – він нижчий за правий, і вода піде передусім саме туди.

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