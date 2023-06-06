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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Из-за подрыва Каховской ГЭС ряд населенных пунктов Херсонщины уже затоплены - советник главы ОП

Киев • УНН

 • 395723 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Из-за подрыва Каховской ГЭС ряд населенных пунктов в Херсонской области уже затоплены, сообщила советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривна, передает УНН.

Из-за подрыва Каховской ГЭС ряд населенных пунктов Херсонщины уже затоплены - советник главы ОП

Цитата

“Подрыв Каховской ГЭС россиянами - это максимальная неадекватность. Эти действия несут реальную угрозу уничтожения населенных пунктов и биосферы. Ряд населенных пунктов уже полностью или частично затоплены”, – отметила она.

Детали

Также, по ее словам, подрыв Каховской ГЭС означает, что Крым останется без воды. Заривна отмечает, что это создает риски для ЗАЭС из-за возможных проблем с водным охлаждением реакторов.

“Мы должны готовиться к тому, что россияне будут делать все, чтобы снять с себя ответственность. Но это сделали именно они, и цель этих действий также понятна: попытка сорвать наступление Сил обороны”, – добавила она.

Дополнение

В Херсонской ОВА объявили эвакуацию населения некоторых пунктов. Эвакуация происходит из таких населенных пунктов: село Николаевка, Ольговка, Лево, Тягинка, Понятовка, Ивановка, Токаревка, Понятовка, Приднепровское, Садовое, и частично город Херсон - остров Корабел.

На деоккупированных территориях Херсонской области, которые могут стать зоной подтопления из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС, уже началась эвакуация.

Пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что после подрыва Каховской ГЭС оккупанты тоже начали эвакуацию, ведь левый берег Днепра находится в большей опасности – он ниже правого, и вода пойдет прежде всего именно туда.

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