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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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В Запорожье вода в Днепре отошла примерно на 10 метров - СМИ

Киев • УНН

 • 2129419 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. В Запорожье в реке Днепр падает уровень воды. Вода отошла уже на 10 метров, сообщают журналисты “5 РЕДАКЦИЯ”, пишет УНН.

В Запорожье вода в Днепре отошла примерно на 10 метров - СМИ

Детали

Журналисты информационного канала опубликовали видео того, как сейчас выглядит центральный пляж в Запорожье. На нем видно, что в Днепре падает уровень воды.

Цитата

"Вода в Днепре отошла примерно на 10 метров", - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Вследствие подрыва, вода уже прошла половину пути, сообщил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко. Критически высокий уровень ожидается до 11 часов утра.

Советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная заявила, что из-за подрыва Каховской ГЭС ряд населенных пунктов в Херсонской области уже затоплены. Сейчас в области происходит частичная эвакуация населения.

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