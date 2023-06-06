В Запорожье вода в Днепре отошла примерно на 10 метров - СМИ

Детали

Журналисты информационного канала опубликовали видео того, как сейчас выглядит центральный пляж в Запорожье. На нем видно, что в Днепре падает уровень воды.

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"Вода в Днепре отошла примерно на 10 метров", - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью оккупанты взорвали Каховскую ГЭС. Вследствие подрыва, вода уже прошла половину пути, сообщил председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко. Критически высокий уровень ожидается до 11 часов утра.

Советник руководителя Офиса Президента Дарья Заривная заявила, что из-за подрыва Каховской ГЭС ряд населенных пунктов в Херсонской области уже затоплены. Сейчас в области происходит частичная эвакуация населения.