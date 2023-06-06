ЦНС: На Запоріжжя фсб завезли агентів, аби шукати патріотів України
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області перебувають агенти фсб, які намагаються виявити патріотів України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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фсбшники привезли на тимчасово окуповані території Запоріжжя молодих колаборантів, яких завербували в окупованому Криму.
Ці молодики «працюють» в місцях скупчення людей, і заводять бесіди з місцевими мешканцями. В ході бесіди вони провокують місцевих на розмови про окупаційну владу, щоб виявити громадян, нелояльних до рф. Також вони розпитують про їх колег та сусідів.
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На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог змушує таксистів шпигувати за місцевими.