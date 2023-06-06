ЦНС: На Запорожье фсб завезли агентов, чтобы искать патриотов Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской области находятся агенты фсб, которые пытаются выявить патриотов Украины. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
фсбшники привезли на временно оккупированные территории Запорожья молодых коллаборационистов, которых завербовали в оккупированном Крыму.
Эти молодчики «работают» в местах скопления людей, и заводят беседы с местными жителями. В ходе беседы они провоцируют местных на разговоры об оккупационной власти, чтобы выявить граждан, нелояльных к рф. Также они расспрашивают об их коллегах и соседях.
Напомним
На временно оккупированных территориях Запорожской области враг заставляет таксистов шпионить за местными.