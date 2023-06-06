ЦНС: На Запорожье фсб завезли агентов, чтобы искать патриотов Украины

Детали

фсбшники привезли на временно оккупированные территории Запорожья молодых коллаборационистов, которых завербовали в оккупированном Крыму.

Эти молодчики «работают» в местах скопления людей, и заводят беседы с местными жителями. В ходе беседы они провоцируют местных на разговоры об оккупационной власти, чтобы выявить граждан, нелояльных к рф. Также они расспрашивают об их коллегах и соседях.

Напомним

На временно оккупированных территориях Запорожской области враг заставляет таксистов шпионить за местными.