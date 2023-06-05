На Запоріжжі окупанти примушують таксистів шпигувати за місцевими мешканцями - ЦНС
Київ • УНН
КИЇВ. 5 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області ворог змушує таксистів шпигувати за місцевими. Про це повідомляє Центр національного спротиву, пише УНН.
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Окупаційна адміністрація примушує до співпраці таксистів, що працюють на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.
Таксистів змушують ставати агентами окупантів та повідомляти ворогу про осіб з проукраїнськими настроями. Таким чином росіяни сподіваються побороти українське підпілля.
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