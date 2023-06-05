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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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На Запорожье оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными жителями - ЦНС

Киев • УНН

 • 825007 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской области враг заставляет таксистов шпионить за местными. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

На Запорожье оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными жителями - ЦНС

Детали 

Оккупационная администрация принуждает к сотрудничеству таксистов, работающих на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Таксистов заставляют становиться агентами оккупантов и сообщать врагу о лицах с проукраинскими настроениями. Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье.

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