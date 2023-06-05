На Запорожье оккупанты заставляют таксистов шпионить за местными жителями - ЦНС
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июня. УНН. На временно оккупированных территориях Запорожской области враг заставляет таксистов шпионить за местными. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, пишет УНН.
Детали
Оккупационная администрация принуждает к сотрудничеству таксистов, работающих на временно оккупированных территориях Запорожской области.
Таксистов заставляют становиться агентами оккупантов и сообщать врагу о лицах с проукраинскими настроениями. Таким образом россияне надеются побороть украинское подполье.
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