На Херсонщині окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. Ворог продовжує експлуатувати інфраструктури тимчасово окупованих територій Херсонщини. Зокрема, у Скадовську окупанти переоблаштували дитячий садок у польовий шпиталь. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, пише УНН.
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У місті Скадовськ, тимчасово окупована Херсонська область, окупанти зробили з дитячого садка польовий шпиталь, у якому на лікуванні перебувають понад 50 військових рф з пораненнями різного ступеня важкості.
Нагадаємо
На Херсонщині ворог продовжує чинити тиск на громадян України з проукраїнською позицією. Людей утримують у підвалах.