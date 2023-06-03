На Херсонщині окупанти облаштували польовий шпиталь на території дитсадка

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У місті Скадовськ, тимчасово окупована Херсонська область, окупанти зробили з дитячого садка польовий шпиталь, у якому на лікуванні перебувають понад 50 військових рф з пораненнями різного ступеня важкості.

Нагадаємо

На Херсонщині ворог продовжує чинити тиск на громадян України з проукраїнською позицією. Людей утримують у підвалах.