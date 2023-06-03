Примусово утримують у підвалі: окупанти продовжують тиск на громадяни України з проукраїнською позицією

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У Генштабі зазначають, що в Генічеську Херсонської області, у підвалах будівлі колишньої податкової інспекції, примусово утримуються громадяни України з проукраїнською позицією.

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Раніше повідомлялось, що окупанти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не дають хворим на цукровий діабет отримати інсулін, якщо в них немає російського "паспорту".