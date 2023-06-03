Принудительно удерживают в подвале: оккупанты продолжают давление на граждане Украины с проукраинской позицией
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. На Херсонщине враг продолжает оказывать давление на граждан Украины с проукраинской позицией. Людей удерживают в подвалах, сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
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В Генштабе отмечают, что в Геническе Херсонской области, в подвалах здания бывшей налоговой инспекции, принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией.
Напомним
Ранее сообщалось, что оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области не дают больным сахарным диабетом получить инсулин, если у них нет российского "паспорта".