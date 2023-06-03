Принудительно удерживают в подвале: оккупанты продолжают давление на граждане Украины с проукраинской позицией

Детали

В Генштабе отмечают, что в Геническе Херсонской области, в подвалах здания бывшей налоговой инспекции, принудительно удерживаются граждане Украины с проукраинской позицией.

Напомним

Ранее сообщалось, что оккупанты на временно оккупированных территориях Запорожской области не дают больным сахарным диабетом получить инсулин, если у них нет российского "паспорта".