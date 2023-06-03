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Окупанти на Запоріжжі не видають інсулін мешканцям, які не оформили "паспорт рф"

Київ • УНН

 • 308271 перегляди

КИЇВ. 3 червня. УНН. На тимчасово окупованих територіях Запорізької області хворі на цукровий діабет не можуть отримати інсулін, якщо в них немає російського «паспорту», передає УНН із посиланням на Центр національного простиву.

Окупанти на Запоріжжі не видають інсулін мешканцям, які не оформили "паспорт рф"

Деталі

Як повідомили у Центрі, інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські «паспорти».

Нагадуємо, що окупанти примушують комунальників оформлювати "паспорти" рф на ТОТ Луганщини.

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