Окупанти на Запоріжжі не видають інсулін мешканцям, які не оформили "паспорт рф"

Деталі

Як повідомили у Центрі, інсулін не видають навіть тим громадянам України, які беруть його для своїх дітей. Таким чином окупанти намагаються примусити місцевих мешканців отримувати російські «паспорти».

Нагадуємо, що окупанти примушують комунальників оформлювати "паспорти" рф на ТОТ Луганщини.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто з чотирма колобарантами