Оккупанты в Запорожье не выдают инсулин жителям, которые не оформили "паспорт рф"

Детали

Как сообщили в Центре, инсулин не выдают даже тем гражданам Украины, которые берут его для своих детей. Таким образом оккупанты пытаются заставить местных жителей получать российские "паспорта".

Напоминаем, что оккупанты заставляют коммунальщиков оформлять "паспорта" рф на ВОТ Луганщины.

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