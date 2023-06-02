В окупованій Михайлівці на Запоріжжі підірвали авто з чотирма колобарантами
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. У тимчасово окупованій Михайлівці на Запоріжжі авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає УНН.
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«Колаборантам і окупантам Михайлівки точно не до спокійного вечора п’ятниці. Збиралися відпочити у місцевому кафе, натомість трохи не дістались - авто з чотирма прихильниками кремля злетіло в повітря прямо біля пункту призначення», - написав Федоров.
Федоров повідомив, що за попередньою інформацією серед них був і бізнесмен місцевого розливу Давидюк - власник кафе «Гетьман», який гостинно годував рашистів.
«Уточнюємо інформацію хто вижив, а хто відпочине вже на концерті Кобзона», - додав він.
Тим часом представник призначеної російської окупаційної адміністрації тимчасово окупованої Запорізької області володимир рогов заявляє, що у Михайлівці пролунав вибух.
Він стверджує, що був вчинений нібито ймовірно, теракт.
Доповнення
Пресслужба Бердянської міської військової адміністрації повідомляла, що у тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області пролунали вибухи. В окупантів заявляли про "приліт" у районі морпорту.