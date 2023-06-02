У Бердянську "бавовна": в окупантів кажуть про "приліт" у районі морпорту

Над містом, за повідомленнями, видніється стовп густого диму.

Цитата

"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Спасибі ЗСУ за те, що наближають звільнення міста", - зазначається в повідомленні Бердянської МВА.

"За попередніми даними, з Бердянського порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту", - додали згодом у Бердянській МВА.

Доповнення

При цьому представник окупаційної влади рогов заявляє про "приліт" у районі Бердянського морського торговельного порта. "Жертв та руйнувань немає", - запевняє рогов.