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У Бердянську "бавовна": в окупантів кажуть про "приліт" у районі морпорту

Київ • УНН

 • 1631465 перегляди

КИЇВ. 2 червня. УНН. У тимчасово зайнятому окупантами Бердянську у Запорізькій області пролунали вибухи, повідомила пресслужба Бердянської міської військової адміністрації у Telegram, пише УНН.

Над містом, за повідомленнями, видніється стовп густого диму.

Цитата

"У Бердянську знову розквітає бавовна! Є влучання по позиціях окупантів. Спасибі ЗСУ за те, що наближають звільнення міста", - зазначається в повідомленні Бердянської МВА.

"За попередніми даними, з Бердянського порту тікають кораблі, які нещодавно зайшли для викрадення українських зернових та металобрухту", - додали згодом у Бердянській МВА.

Доповнення

При цьому представник окупаційної влади рогов заявляє про "приліт" у районі Бердянського морського торговельного порта. "Жертв та руйнувань немає", - запевняє рогов.

Українські Національні Новини

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