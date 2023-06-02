В Бердянске "хлопок": у оккупантов говорят о "прилете" в районе морпорта

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы, сообщила пресс-служба Бердянской городской военной администрации в Telegram, пишет УНН.

Над городом, по сообщениям, виднеется столб густого дыма.

Цитата

"В Бердянске снова расцветает хлопок! Есть попадания по позициям оккупантов. Спасибо ВСУ за то, что приближают освобождение города", - отмечается в сообщении Бердянской ГВА.

"По предварительным данным, из Бердянского порта убегают корабли, которые недавно зашли для похищения украинских зерновых и металлолома", - добавили позже в Бердянской ГВА.

Дополнение

При этом представитель оккупационных властей рогов заявляет о "прилете" в районе Бердянского морского торгового порта. "Жертв и разрушений нет", - уверяет рогов.

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