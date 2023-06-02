В оккупированной Михайловке на Запорожье взорвали авто с четырьмя колобарантами

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«Коллаборационистам и оккупантам Михайловки точно не до спокойного вечера пятницы. Собирались отдохнуть в местном кафе, но немного не добрались - авто с четырьмя сторонниками кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения», - написал Федоров.

Федоров сообщил, что по предварительной информации среди них был и бизнесмен местного разлива Давидюк - владелец кафе «Гетьман», который гостеприимно кормил рашистов.

«Уточняем информацию кто выжил, а кто отдохнет уже на концерте Кобзона», - добавил он.

Тем временем представитель назначенной российской оккупационной администрации временно оккупированной Запорожской области владимир рогов заявляет, что в Михайловке прогремел взрыв.

Он утверждает, что был совершен якобы теракт.

Дополнение

Пресс-служба Бердянской городской военной администрации сообщала, что во временно занятом оккупантами Бердянске в Запорожской области прогремели взрывы. У оккупантов заявляли о "прилете" в районе морпорта.