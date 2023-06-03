На Херсонщине оккупанты обустроили полевой госпиталь на территории детсада

Детали

В городе Скадовск, временно оккупированная Херсонская область, оккупанты сделали из детского сада полевой госпиталь, в котором на лечении находятся более 50 военных рф с ранениями различной степени тяжести.

Напомним

На Херсонщине враг продолжает оказывать давление на граждан Украины с проукраинской позицией. Людей удерживают в подвалах.