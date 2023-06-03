На Херсонщине оккупанты обустроили полевой госпиталь на территории детсада
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Враг продолжает эксплуатировать инфраструктуры временно оккупированных территорий Херсонщины. В частности, в Скадовске оккупанты переоборудовали детский сад в полевой госпиталь. Об этом сообщает Генштаб ВСУ, пишет УНН.
Детали
В городе Скадовск, временно оккупированная Херсонская область, оккупанты сделали из детского сада полевой госпиталь, в котором на лечении находятся более 50 военных рф с ранениями различной степени тяжести.
Напомним
На Херсонщине враг продолжает оказывать давление на граждан Украины с проукраинской позицией. Людей удерживают в подвалах.