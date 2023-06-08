Нова "бавовна": в окупованому Бердянську пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 8 червня. УНН. В тимчасово окупованому Бердянську пролунав вибух. Про це пишуть ЗМІ та Telegram-канали, передає УНН.
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Зокрема, Telegram-канал "Бердянськ сьогодні" написав, що після вибуху палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату.
"Бердянці розповідають, що чули один гучний вибух, після якого почався гучний гул. Палає заправочна станція навпроти хлібокомбінату.
Тим часом окупанти перевозять техніку з порту на гору. Можливо на виїзд з міста. У небо підняли гелікоптери", - йдеться в повідомленні.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко прокоментував вибух.
"Бердянськ. Як справи? Бавовниш? Хорошо. Навіть Урзуф чує", - написав він.
Нагадаємо
Жителі тимчасово окупованого міста Бердянськ, що в Запорізькій області, повідомляли про те, що в деяких районах міста почав працювати звʼязок українських мобільних операторів.