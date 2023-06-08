Новый "хлопок": в оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Детали

В частности, Telegram-канал "Бердянск сегодня" написал, что после взрыва пылает заправочная станция напротив хлебокомбината.

"Бердянцы рассказывают, что слышали один громкий взрыв, после которого начался громкий гул. Горит заправочная станция напротив хлебокомбината.

Тем временем оккупанты перевозят технику из порта наверх. Возможно на выезд из города. В небо подняли вертолеты", - говорится в сообщении.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко прокомментировал взрыв.

"Бердянск. Как дела? Хлопок? Хорошо. Даже Урзуф слышит", - написал он.

Напомним

Жители временно оккупированного города Бердянск, что в Запорожской области, сообщали о том, что в некоторых районах города начала работать связь украинских мобильных операторов.