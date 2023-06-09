После ночного "хлопка": фиксируют вывоз врагом техники со стороны Бердянска

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“После Бердянского примерно с 23:45 в приморских селах Мариупольского района зафиксировано движение колонн со стороны Бердянска на Мангуш”, - сообщил советник городского головы в Telegram.

Дополнение

Во временно оккупированном Бердянске ночью прогремел сильный взрыв.

Также жители временно оккупированного города Бердянск сообщали о том, что в некоторых районах города начала работать связь украинских мобильных операторов.