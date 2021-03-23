Після ДТП у Польщі у лікарнях залишається 5 українців: що відомо про їхній стан
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Після ДТП з рейсовим автобусом, в якому перебували українці, у лікарнях Польщі перебуває п’ять постраждалих громадян України. Одна літня жінка – у важкому стані. Про це УНН повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ України.
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“У лікарні залишаються п'ять громадян України. Найближчими днями очікується виписка двох українок. Решта продовжуватиме лікування. Стан літньої жінки залишається важким. Лікарі зробили їй операцію”, - повідомили в МЗС.
Деталі
За інформацією дипломатів, Генеральне консульство України в Любліні забезпечує наших громадян цілодобовою консульською допомогою.
Повідомляється, що решта четверо українців, які потрапили у ДТП, але не травмувались, повернулися на Батьківщину.
Що сталося
У ніч на 22 березня у Польщі сталася ДТП з українцями - перекинувся автобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані.
За даними польської поліції, у дорожньо-транспортній пригоді загинув водій, який у момент аварії не був за кермом.
Ще одна аварія на цій же автодорозі сталася на початку березня цього року. Тоді український автобус, в якому їхали 57 людей, перекинувся, п’ятеро загинули.