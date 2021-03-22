У Польщі потрапив у смертельну ДТП мікроавтобус з українцями

Цитата:

“Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані”, — написав речник МЗС.

Деталі

За словами дипломата, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.

Доповнення

На початку місяця, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей, постраждало — понад 30.