У Польщі потрапив у смертельну ДТП мікроавтобус з українцями
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Вночі у Польщі сталася чергова ДТП з українцями - перекинувся мікроавтобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.
Цитата:
“Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані”, — написав речник МЗС.
Деталі
За словами дипломата, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.
Доповнення
На початку місяця, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей, постраждало — понад 30.