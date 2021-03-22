У Польщі потрапив у смертельну ДТП мікроавтобус з українцями

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КИЇВ. 22 березня. УНН. Вночі у Польщі сталася чергова ДТП з українцями - перекинувся мікроавтобус, що перевозив 10 наших громадян. Одна людина загинула, ще п’ятеро були госпіталізовані. Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко у Twitter, передає УНН.

Цитата:

“Вночі поблизу Кашице перекинувся мікроавтобус з 10 громадянами України. 1 особа загинула, 5 були госпіталізовані”, — написав речник МЗС.

Деталі

За словами дипломата, Генеральне консульство України в Любліні взаємодіє з правоохоронними органами Польщі для з’ясування обставин аварії, надає постраждалим консульську допомогу.

Доповнення

На початку місяця, 6 березня, стало відомо, що у Польщі рейсовий автобус Познань-Херсон потрапив у ДТП. Загинули 5 людей, постраждало — понад 30.

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